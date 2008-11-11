FACUA Cádiz apoya la participación de los representantes vecinales en los Consejos de Administración de las empresas públicas
Considera que las organizaciones sociales han alcanzado la madurez necesaria para ello.
FACUA.org
Cádiz-11/11/2008
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