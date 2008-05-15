FACUA Cádiz colabora en la redacción e implantación del nuevo régimen de visitas del Hospital de Jerez
Ha sido elaborado de forma consensuada los responsables de las distantes áreas del hospital y de las organizaciones ciudadanas.
FACUA.org
Cádiz-15/05/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA está colaborando activamente en la implantación de un nuevo régimen de visitas en el Hospital de Jerez, presentado públicamente el pasado 6 de mayo en una rueda de prensa ofrecida conjuntament