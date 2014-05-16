FACUA Cádiz considera demagógico que el Colegio de Arquitectos recabe el apoyo de los ciudadanos
Lamenta que ni siquiera ha respondido a una denuncia presentada por la asociación contra uno de sus colegiados por una actuación que califican como propia de “asustaviejas”.
FACUA.org
Cádiz-16/05/2014
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FACUA Cádiz considera demagógico que el Colegio de Arquitectos recabe el apoyo de los ciudadanos cuando ni siquiera se ha dignado a responder a la última denuncia presentada por esta organización ante el mismo, en la que manifestaba su disconformidad con el comportamie