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FACUA Cádiz considera inadmisible que el Ayuntamiento siga sin solucionar las carencias de la estación provisional de autobuses

La Asociación va a solicitar a la Delegación de Transportes que revise la seguridad del recinto.

FACUA.org
Cádiz-30/07/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA considera inadmisible que la estación provisional de autobuses de la ciudad continúe sin disponer del equipamiento necesario más de tres meses después de que comenzara a utilizarse.

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