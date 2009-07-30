FACUA Cádiz considera inadmisible que el Ayuntamiento siga sin solucionar las carencias de la estación provisional de autobuses
La Asociación va a solicitar a la Delegación de Transportes que revise la seguridad del recinto.
FACUA.org
Cádiz-30/07/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA considera inadmisible que la estación provisional de autobuses de la ciudad continúe sin disponer del equipamiento necesario más de tres meses después de que comenzara a utilizarse.