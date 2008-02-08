FACUA Cádiz considera irresponsables las declaraciones de Teófila Martínez sobre los aparcamientos disponibles
Según la alcaldesa de Cádiz, la capital está capacitada para recibir miles de vehículos particulares durante el carnaval.
FACUA.org
Cádiz-08/02/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA considera desacertadas e irresponsables las declaraciones efectuadas a diversos medios de comunicación por la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, en las que manifestaba, con motivo de