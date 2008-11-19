FACUA Cádiz consigue que la propietaria de una finca en condiciones infrahumanas desde 2003 se comprometa a su arreglo
Los afectados de la finca Hércules 12-D serán realojados en otros inmuebles durante el tiempo que duren las obras.
FACUA.org
Cádiz-19/11/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA ha alcanzado un acuerdo con San Miguel Promotora Andaluza, propietaria de la finca ubicada en Hércules 12-D para que arregle la misma. Este compromiso pone fin a la situación que venían padeciendo en