FACUA Cádiz convoca a una asamblea informativa a los afectados por las cláusulas suelo
Este martes 29 de abril, a partir de las 18:00, en el salón de actos del Centro Integral de la Mujer ubicado en la avenida de El Palillero de Cádiz.
FACUA.org
Cádiz-28/04/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Cádiz ha convocado para este jueves 29 de abril, a las 18.00 horas, a los afectados por la aplicación de cláusulas suelo en sus hipotecas a una asamblea informativa. La asociación expondrá en la reunión sus actuaciones, tanto las realizadas hasta el