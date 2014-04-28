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FACUA Cádiz convoca a una asamblea informativa a los afectados por las cláusulas suelo

Este martes 29 de abril, a partir de las 18:00, en el salón de actos del Centro Integral de la Mujer ubicado en la avenida de El Palillero de Cádiz.

FACUA.org
Cádiz-28/04/2014
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FACUA Cádiz ha convocado para este jueves 29 de abril, a las 18.00 horas, a los afectados por la aplicación de cláusulas suelo en sus hipotecas a una asamblea informativa. La asociación expondrá en la reunión sus actuaciones, tanto las realizadas hasta el

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