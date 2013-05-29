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FACUA Cádiz critica la enorme subida del autobús urbano

Este incremento demuestra que el Ayuntamiento se preocupa más por los intereses de la empresa que de los usuarios. La asociación critica la nula información sobre la fecha de entrada en vigor de las nuevas tarifas.

FACUA.org
Cádiz-29/05/2013
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FACUA Cádiz muestra su total oposición a la subida del precio del autobús urbano que entró en vigor el sábado 25 de mayo. El billete ordinario pasa a costar 1,10euros, el bonobús ha sufrido un incremento de 65 céntimos, por lo que su importe se ele

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