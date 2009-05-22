FACUA Cádiz critica que el nuevo Reglamento de mercados de abastos no presta atención a la protección de los consumidores
También denuncia su falta de participación en su elaboración.
FACUA.org
Cádiz-22/05/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA lamenta que en el nuevo Reglamento para los mercados de abastos de la ciudad gaditana la protección de los consumidores quede relegada a un plano residual.
Al mismo tiempo, la Asociación denuncia su