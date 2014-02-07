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FACUA Cádiz denuncia al concesionario Punto Cero Multimarca por negarse a reparar un vehículo en garantía

La empresa se ha negado a proceder a la reparación gratuita del automóvil al alegar que el seguro que la empresa tiene contratado no recoge dicha contingencia.

FACUA.org
Cádiz-07/02/2014
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FACUA Cádiz ha denunciado ante el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía al concesionario Punto Cero Multimarca por negarse a cumplir con sus obligaciones respecto de la garantía de un vehículo vendido a un socio de la asociación.

En mayo de 2013, e

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