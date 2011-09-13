FACUA Cádiz denuncia la falta de planificación en las decisiones que adopta el Ayuntamiento de Cádiz en materia de movilidad
Exige la redacción de un Plan de Movilidad Sostenible, sin el que, a partir del próximo año, la ciudad no podrá solicitar ayudas para el transporte público.
FACUA.org
Cádiz-13/09/2011
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FACUA Cádiz vuelve a denunciar la falta de planificación y rigurosidad en la toma de decisiones por parte del Ayuntamiento de Cádiz en materia de movilidad. Esta situación surge a raíz del anuncio de los cambios de circulación que van a implantarse en e