FACUA Cádiz detecta numerosas irregularidades en materia de información a los consumidores en los mercados de abastos de la ciudad
La Asociación ha realizado un estudio sobre más de 175 establecimientos en San José, Virgen del Rosario y Central.
FACUA.org
Cádiz-27/01/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA ha realizado un estudio con el objetivo de analizar el grado de cumplimiento de la normativa en materia de información a los consumidores en los mercados de San José, Virgen del Rosario y Central. Como concl