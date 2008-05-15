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FACUA Cádiz espera que la nueva directora gerente del Hospital de Puerto Real continúe fomentando la participación de los usuarios

La Asociación destaca la labor al respecto desarrollada por el anterior responsable del centro sanitario, Andrés Rabadán

FACUA.org
Cádiz-15/05/2008
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Tras haber tenido conocimiento del relevo en la dirección gerencia del Hospital Universitario de Puerto Real la Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA, ha expresado su esperanza en que la nueva responsable del centro sanitario, Ángeles Prieto

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