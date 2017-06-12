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FACUA Cádiz exige la apertura del Hospital de Alta Resolución de La Janda en Vejer de la Frontera

La asociación ha participado en una concentración convocada por la Marea Blanca gaditana para instar al Ayuntamiento y a la Junta a que agilicen los trámites administrativos que impiden su puesta en marcha.

FACUA.org
Cádiz-12/06/2017
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FACUA Cádiz ha participado en una concentración ante las puertas cerradas del Hospital de Alta Resolución (HARE) de La Janda, en Vejer de la Frontera, para exigir la apertura inmediata de este centro. Las instalaciones permanencen sin actividad tras el final de las obras debi

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