Nuestras accionesHa participado en una asamblea ciudadana sobre el asunto

FACUA Cádiz exige una solución ante los continuos cortes de suministro eléctrico en Trebujena

La asociación critica que Endesa siga sin solucionar definitivamente un problema que los usuarios de este municipio gaditano llevan años padeciendo.

FACUA.org
Cádiz-22/06/2017
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FACUA Cádiz exige a Endesa la inmediata solución a los continuos cortes de suministro que sufren los usuarios en la localidad gaditana de Trebujena desde hace varios años. La asociación ha participado en una asamblea ciudadana sobre el tema celebrada en este municipio,

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