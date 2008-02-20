FACUA Cádiz formará parte del Patronato de la Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz
Entre sus finalidades están el impulso de la investigación biomédica, el apoyo de la docencia y la mejora de la asistencia sanitaria.
FACUA.org
Cádiz-20/02/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA ha sido incluida en el Patronato de la Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz. La institución se constituyó el 18 de febrero en la sede de la Dipu