FACUA Cádiz ha presentado más de una veintena de sugerencias al Reglamento municipal de Administración Electrónica
La Asociación denuncia que la norma puede suponer un obstáculo más a la participación ciudadana.
FACUA.org
Cádiz-13/04/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA ha presentado un total de veinticuatro propuestas de modificación al Reglamento de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Cádiz.
La Asociación denuncia que si la nueva no