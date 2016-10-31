FACUA Cádiz imparte talleres sobre consumo responsable de agua a alumnos de Infantil y Primaria
Del 21 de octubre al 18 de noviembre, la asociación enseñará a más de 400 alumnos a adoptar determinadas pautas de comportamiento relacionadas con el uso, entre otros aspectos, de cisternas o grifos.
FACUA.org
Cádiz-31/10/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Durante los meses de octubre y noviembre, FACUA Cádiz, en virtud del convenio de colaboración que mantiene con la empresa pública Aguas de Cádiz, está impartiendo talleres sobre el consumo responsable de este suministro básico, dirigidos a alumnos de educ