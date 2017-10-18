Nuestras accionesPueden reclamar por los daños sufridos

FACUA Cádiz informa sobre sus derechos a los afectados por las consecuencias de las tormentas

Las intensas lluvias han originado inundaciones de garajes, sótanos y viviendas, e interrupciones del suministro eléctrico en diferentes municipios de la provincia.

FACUA.org
Cádiz-18/10/2017
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FACUA Cádiz está atendiendo consultas de usuarios afectados por las fuertes tormentas que desde la noche de este martes han originado inundaciones de garajes, sótanos, y viviendas e interrupciones del suministro eléctrico en diferentes municipios de la provincia. Los

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