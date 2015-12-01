Nuestras accionesUtiliza en las redes sociales el hastag #fraudeAqualia

FACUA Cádiz inicia una campaña contra los fraudes por parte de la empresa suministradora de agua Aqualia

Denuncia que la empresa modifica el calibre de los contadores sin el consentimiento de los usuarios, así como que acusa a otros de manipular los contadores sin que ello quede suficientemente acreditado.

FACUA.org
Cádiz-01/12/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Cádiz inicia una campaña para denunciar los fraudes que la empresa suministradora de agua Aqualia (perteneciente al grupo FCC) está cometiendo en los municipios de la provincia en los que tiene adjudicada la prestación de este servicio.

El presidente de la

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos