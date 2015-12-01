FACUA Cádiz inicia una campaña contra los fraudes por parte de la empresa suministradora de agua Aqualia
Denuncia que la empresa modifica el calibre de los contadores sin el consentimiento de los usuarios, así como que acusa a otros de manipular los contadores sin que ello quede suficientemente acreditado.
FACUA.org
Cádiz-01/12/2015
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FACUA Cádiz inicia una campaña para denunciar los fraudes que la empresa suministradora de agua Aqualia (perteneciente al grupo FCC) está cometiendo en los municipios de la provincia en los que tiene adjudicada la prestación de este servicio.
El presidente de la