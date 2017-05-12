FACUA Cádiz lamenta la dimisión de la concejal que instó a una familia necesitada a ocupar un piso vacío
La asociación cree que los ayuntamientos están atrapados entre la necesidad de resolver los problemas de los ciudadanos y la falta de instrumentos legales. Critica la hipocresía de quienes cuestionan a la edil.
FACUA.org
Cádiz-12/05/2017
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