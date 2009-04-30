FACUA Cádiz lamenta la gestión del Ayuntamiento en el apeadero provisional de autobuses
La Asociación critica la ampliación del parking de Canalejas y la falta de interés del Consistorio en el transporte público colectivo.
FACUA.org
Cádiz-30/04/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA considera que la actuación del Ayuntamiento de Cádiz en el establecimiento del apeadero provisional de autobuses interurbanos y de la nuevas paradas del urbano demuestra su falta de interés en el tran