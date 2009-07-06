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FACUA Cádiz lamenta que el nuevo Reglamento de los mercados de abastos excluya la participación de los consumidores

El Ayuntamiento no ha solicitado en ningún momento la opinión de la Asociación, sólo ha escuchado a las asociaciones de detallistas.

FACUA.org
Cádiz-06/07/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA lamenta que el nuevo Reglamento de los mercados de abastos de la ciudad, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado viernes, excluya la participación de los consumidores, con lo que, según es

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