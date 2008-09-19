Nuestras acciones'Asustaviejas'

FACUA Cádiz lamenta que la Delegación Municipal de Vivienda continúe negando la existencia de casos de "acoso" a inquilinos de renta antigua

Once años después de la aparición de los primeros casos, la Delegación pide a los colectivos sociales "datos precisos" sobre el asunto.

FACUA.org
Cádiz-19/09/2008
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La Delegación de Vivienda del Ayuntamiento de Cádiz se ha dirigido por escrito a distintos colectivos sociales de la ciudad solicitándole «datos concretos» sobre los casos de «asustaviejas» que conocen. La finalidad de esta iniciativa, según indica dicha

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