FACUA Cádiz lamenta que la Delegación Municipal de Vivienda continúe negando la existencia de casos de "acoso" a inquilinos de renta antigua
Once años después de la aparición de los primeros casos, la Delegación pide a los colectivos sociales "datos precisos" sobre el asunto.
FACUA.org
Cádiz-19/09/2008
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La Delegación de Vivienda del Ayuntamiento de Cádiz se ha dirigido por escrito a distintos colectivos sociales de la ciudad solicitándole «datos concretos» sobre los casos de «asustaviejas» que conocen. La finalidad de esta iniciativa, según indica dicha