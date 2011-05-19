FACUA Cádiz manifiesta su apoyo a las reivindicaciones del movimiento vecinal de la capital gaditana
Ante el encierro de los dirigentes vecinales como protesta ante los incumplimientos por parte del Ayuntamiento.
FACUA.org
Cádiz-19/05/2011
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FACUA Cádiz manifiesta su apoyo a las reivindicaciones de los responsables de las asociaciones vecinales integradas en la Federación, que, en señal de protesta, han decido encerrarse durante este miércoles en la sede una de estas entidades (Cádiz Centro). De est