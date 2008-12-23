FACUA Cádiz manifiesta su oposición a la subida de las tarifas del taxi de Chiclana
La carrera mínima ha experimentado, desde principios de años, una subida de más de un 11,5%.
FACUA.org
Cádiz-23/12/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA se ha opuesto a la subida de las tarifas de Taxis en Chiclana por considerarla desproporcionada, dado que, el pasado mes de enero, ya se aprobó un incremento de dichas tarifas superior al IPC.
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