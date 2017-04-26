FACUA Cádiz muestra su preocupación por los efectos del Brexit en los consumidores del Campo de Gibraltar
La asociación reclama que no se utilice el paso fronterizo, en el que en las últimas semanas se están registrando largas esperas, como instrumento de presión en las negociaciones.
FACUA.org
Cádiz-26/04/2017
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