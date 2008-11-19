FACUA Cádiz pide al Ayuntamiento que garantice el cumplimiento de las normas para realizar obras en el casco histórico
La Asociación recuerda que las empresas incumplen la prohibición de utilizar medios mecánicos en los derribos.
FACUA.org
Cádiz-19/11/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA considera que la única manera de garantizar la seguridad de los edificios del casco histórico de la capital gaditana es que el municipio garantice el estricto cumplimiento de la normativa vigente, cosa que h