Nuestras acciones

FACUA Cádiz pide al Ayuntamiento que garantice el cumplimiento de las normas para realizar obras en el casco histórico

La Asociación recuerda que las empresas incumplen la prohibición de utilizar medios mecánicos en los derribos.

FACUA.org
Cádiz-19/11/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA considera que la única manera de garantizar la seguridad de los edificios del casco histórico de la capital gaditana es que el municipio garantice el estricto cumplimiento de la normativa vigente, cosa que h

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos