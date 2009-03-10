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FACUA Cádiz pide al Ayuntamiento que inicie una investigación sobre el acceso a datos personales por empresas 'quitamultas'

La Asociación recomienda que se desconfíe de aquellas empresas que garanticen resultados.

FACUA.org
Cádiz-10/03/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA cree necesario que el Ayuntamiento de la ciudad, al margen de denunciar el asunto ante la Fiscalía, tal y como anunció en el último Pleno Municipal, inicie una investigación exhaustiva sobre el

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