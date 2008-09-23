FACUA Cádiz rechaza la reducción de servicios y líneas del transporte interurbano en la Comarca de la Janda
Ante la petición de Transportes Generales Comes, la asociación reivindica el rescate de la concesión administrativa.
FACUA.org
Cádiz-23/09/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA rechaza contundentemente el intento, por parte de Transporte Generales Comes, de reducir el número de líneas y de servicios en el transporte interurbano por carretera en la comarca de la Janda, sobre el que