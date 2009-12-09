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FACUA Cádiz reclama que el recorrido del tranvía circunvale el casco histórico de la capital gaditana

Según la Asociación, la alcaldesa puede pasar a la historia por frenar el tranvía y no por impulsar el segundo puente.

FACUA.org
Cádiz-09/12/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA va a dirigirse por escrito a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, para preguntarle sobre el recorrido del tranvía metropolitano.

La Asociación quier conocer las razone

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