FACUA Cádiz reclama una vez más la supresión del peaje de la AP-4 ante la nueva e injustificada subida
Desde el año 2006 el peaje ha subido un 36,8%, cuando la subida del IPC en este mismo periodo ha sido del 19,1%.
FACUA.org
Cádiz-03/01/2014
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FACUA Cádiz vuelve a reclamar la supresión del peaje de la autopista AP-4 Cádiz-Sevilla ante la nueva subida del peaje propuesta por el Ejecutivo central.
La asociación denuncia que el usuario que circule por esta vía pagará 7,25 euros, 10 c&e