FACUA Cádiz recomienda a los afectados por el posible cierre de América Km.0 que denuncien ante Consumo
La asociación recuerda que los afectados que hayan suscrito préstamos vinculados a la compra de vehículos pueden exigir la paralización del pago y, en su caso, la devolución de las cantidades ya abonadas.
FACUA.org
Cádiz-15/01/2016
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FACUA Cádiz aconseja a los consumidores que puedan verse afectados por el posible cierre del establecimiento de venta de coches de segunda mano América km.0 que presenten denuncias contra el mismo ante el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía, independientemente de las