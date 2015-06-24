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FACUA Cádiz recomienda reclamar por el cierre de la clínica dental Family de Arcos de la Frontera

Entre otras obligaciones, el centro debe responder ante los usuarios que han pagado por adelantado los servicios, ofreciéndolos o devolviendo su importe.

FACUA.org
Cádiz-24/06/2015
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FACUA Cádiz está atendiendo consultas y denuncias de usuarios afectados por el cierre de la clínica Dental Family en la localidad de Arcos de la Frontera. Según indican, la clínica ha sido vendida y sus

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