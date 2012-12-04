FACUA Cádiz recuerda los derechos y obligaciones de los consumidores sobre los apartados de Reyes
Recomienda solicitar al establecimiento las condiciones, ante posibles devoluciones o incumplimientos
FACUA.org
Cádiz-04/12/2012
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FACUA Cádiz ha detectado un aumento en el número de comercios que, de cara a la próxima celebración de las fiestas navideñas, ofrecen a sus clientes la posibilidad de realizar apartados de los productos a la venta. La asociación considera que esta pr&aacu