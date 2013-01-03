FACUA Cádiz se opone a la liberalización de horarios comerciales de San Fernando en Semana Santa
La asociación insta a los consumidores a no dejarse engañar por sus supuestas ventajas.
FACUA.org
Cádiz-03/01/2013
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FACUA Cádiz muestra su oposición a la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística que el Ayuntamiento de San Fernando va a solicitar coincidiendo con la próxima Semana Santa, y que, en caso de ser concedida, permitiría la libertad de horarios a todos