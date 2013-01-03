Nuestras accionesSólo beneficiará a las grandes superficies comerciales del municipio

FACUA Cádiz se opone a la liberalización de horarios comerciales de San Fernando en Semana Santa

La asociación insta a los consumidores a no dejarse engañar por sus supuestas ventajas.

FACUA.org
Cádiz-03/01/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Cádiz muestra su oposición a la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística que el Ayuntamiento de San Fernando va a solicitar coincidiendo con la próxima Semana Santa, y que, en caso de ser concedida, permitiría la libertad de horarios a todos

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos