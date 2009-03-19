FACUA Cádiz se reúne con afectados por la presunta estafa cometida por la inmobiliaria Red Casa
La Asociación les recomienda que esperen a que la Fiscalía finalice sus actuaciones.
FACUA.org
Cádiz-19/03/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA se ha reunido con una representante de los afectados por la presunta estafa cometida por la inmobiliaria Red Casa, que agrupa por el momento a diecisiete familias aunque pudieran existir más personas afectadas.