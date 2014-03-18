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FACUA Cádiz se suma a la concentración del 19 de marzo en reivindicación de la supresión del peaje de AP4

Esta concesión, que debió concluir en 1993, va a perdurar hasta el año 2019 y supone un enorme agravio a la ciudadanía de la provincia de Cádiz.

FACUA.org
Cádiz-18/03/2014
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FACUA Cádiz se suma a la movilización convocada este miércoles 19 de marzo para solicitar la supresión del peaje de la autopista AP-4.

La asociación considera que el 19 de marzo, día de la provincia, es una fecha idónea para retomar esta pet

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