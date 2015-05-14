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FACUA Cádiz solicita a Eléctrica de Cádiz información sobre el servicio Finaverias que ha puesto en marcha

Aconseja a los usuarios no hacer uso del mismo hasta no conocer todas sus condiciones.

FACUA.org
Cádiz-14/05/2015
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FACUA Cádiz ha remitido un escrito a Eléctrica de Cádiz solicitándole información sobre el nuevo servicio que la empresa pública ha puesto en marcha, denominado Finaverias. Atendiendo a la comunicación que la empresa ha remitido a todos sus cl

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