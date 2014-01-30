FACUA Cádiz tacha de salvajada el corte de suministro de agua a cien familias de La Barca de la Florida
La empresa les ha dejado sin servicio por impago, sin contemplar los motivos sociales. La asociación considera que, entre otras consecuencias, la privatización conlleva la deshumanización en la gestión del servicio.
FACUA.org
Cádiz-30/01/2014
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