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FACUA Cádiz y UGT analizan el traspaso de la competencia sobre la gestión del suministro de agua en alta al Consorcio de Zona Gaditana

Actualmente gestionada por la Agencia Andaluza del Agua.

FACUA.org
Cádiz-15/05/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA ha mantenido una reunión con los responsables de la Sección Sindical del sindicato UGT en la Consejería de Medio Ambiente, con la finalidad de conocer y analizar conjuntamente los efectos que producir

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