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FACUA Castilla-La Mancha organiza un coloquio sobre el sector de las telecomunicaciones

Su presidente, Francisco Ferrer Cuesta, imparte una charla en la que se tratará el estado de dicho ámbito y los derechos de los usuarios. Se celebra en Fuensalida (Toledo).

FACUA.org
Castilla-La Mancha-15/12/2016
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FACUA Castilla-La Mancha organiza este jueves 15 de diciembre, a partir de las 17 horas, un coloquio que versará sobre el sector de las telecomunicaciones y el servicio que las empresas de dicho ámbito ofrecen a los usuarios.

La charla tendrá lugar en la Sede d

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