FACUA Catalunya pide al Ayuntamiento de Rubí (Barcelona) que arregle una vía en mal estado en Can Ximelis
La asociación ha sabido de los problemas que padecen los vecinos de la zona, concretamente de la calle Puigmal, sin urbanizar, a pesar del abono de las cuotas urbanísticas para la habitabilidad del lugar.
FACUA.org
Cataluña-08/01/2019
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Imagen: FACUA Catalunya
FACUA Catalunya solicita al Ayuntamiento del municipio de Rubí (Barcelona) que arregle una vía en mal estado en la urbanización Can Ximelis, concretamente en la calle Puigmal.
La asociación ha tenido conocimiento de las graves afectaciones que vienen padeciendo