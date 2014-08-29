FACUA celebra el anuncio de reforma de la ley sobre listas de espera en Sanidad de la Junta de Extremadura
La asociación solicitó a finales de julio a la Consejería de Salud información sobre el período de tiempo que tarda un usuario en obtener cita para pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, entre otras actuaciones.
FACUA.org
Extremadura-29/08/2014
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FACUA celebra el anuncio de reforma de la ley sobre listas de espera en Sanidad realizado este martes 26 de agosto por la Junta de Extremadura y espera que en la misma se reflejen las reivindicaciones realizadas por la asociación.
A finales de este mes de julio