FACUA celebra en la Asociación de Sordos de Madrid una charla sobre cláusulas suelo y gastos hipotecarios
La asociación ofrecerá información sobre las nuevas sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y del Supremo, así como del Real Decreto de protección de los consumidores en materia de cláusula suelo.
FACUA.org
Madrid-20/04/2017
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FACUA Madrid ofrece este viernes, 21 de abril, una charla informativa sobre cláusulas suelo y gastos hipotecarios, dirigida a los miembros de la Asociación de Sordos de Madrid. En este encuentro, FACUA asesorará a todos aquellos usuarios que hayan resultado afectados y explic