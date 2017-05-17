FACUA celebra la sentencia del Constitucional de anular las plusvalías para viviendas vendidas a pérdidas
La asociación pide agilidad a los ayuntamientos en la devolución de las cantidades cobradas de más a aquellos usuarios que la soliciten.
FACUA.org
España-17/05/2017
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FACUA-Consumidores en Acción celebra la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal, a aquellas viviendas que han sido vendidas por debajo del valor por el