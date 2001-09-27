FACUA celebra mañana en Sevilla las jornadas 'El euro, nuestra moneda', donde valorará sus acciones ante posibles irregularidades en la transición a la moneda única
Serán inauguradas por la directora general de Consumo de la Consejería de Gobernación, Elia Rosa Maldonado Maldonado, y el presidente de FACUA, Francisco Sánchez Legrán.
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Andalucía-27/09/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) celebrará mañana viernes 28 de septiembre en Sevilla las jornadas El euro, nuestra moneda, en las que participarán cuarenta técnicos que trabajan en la información y ases