Nuestras acciones

FACUA celebra unas jornadas de análisis sobre 'El Corredor Verde del Guadiamar'

Las jornadas se han organizado con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

FACUA.org
Andalucía-18/02/2000
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Escuela de Formación sobre Consumo de FACUA, con la colaboración de la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha celebrado hoy viernes 18 de febrero en Sevilla unas jornadas de análisis sobre El Corredor Verde del Guadiamar.

Las jornad

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos