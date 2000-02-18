FACUA celebra unas jornadas de análisis sobre 'El Corredor Verde del Guadiamar'
Las jornadas se han organizado con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
FACUA.org
Andalucía-18/02/2000
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La Escuela de Formación sobre Consumo de FACUA, con la colaboración de la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha celebrado hoy viernes 18 de febrero en Sevilla unas jornadas de análisis sobre El Corredor Verde del Guadiamar.
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