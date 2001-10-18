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FACUA celebra unas jornadas de análisis sobre la nueva norma que regula las relaciones entre los usuarios y las empresas eléctricas

La Federación demanda mejoras sustanciales en la calidad del suministro y advierte que será exigente a la hora de velar por cumplimiento de los índices establecidos en el Real Decreto.

FACUA.org
Andalucía-18/10/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) celebra en Sevilla este viernes y sábado unas jornadas de análisis sobre el nuevo Reglamento que regula las relaciones entre los usuarios y las empresas del sector eléctrico, el Real D

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