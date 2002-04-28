Nuestras acciones

FACUA colaborará con la Oficina Regional de la Internacional de Consumidores para América Latina y el Caribe

La Federación le ha mostrado su interés por prestar apoyo técnico y económico a organizaciones de consumidores del continente.

FACUA.org
América-28/04/2002
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), su Confederación, ASGECO, y la Oficina Regional para América Latina y El Caribe de la Internacional de Consumidores (Consumers International, CI) han acordado trabajar de forma conjunta para

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos