FACUA colaborará con la Oficina Regional de la Internacional de Consumidores para América Latina y el Caribe
La Federación le ha mostrado su interés por prestar apoyo técnico y económico a organizaciones de consumidores del continente.
FACUA.org
América-28/04/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), su Confederación, ASGECO, y la Oficina Regional para América Latina y El Caribe de la Internacional de Consumidores (Consumers International, CI) han acordado trabajar de forma conjunta para